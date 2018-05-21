Минобороны обвинило США в нарушении договора о РСМД

США продолжают производить ракеты, которые запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков в интервью газете Минобороны «Красная Звезда».

«США для отработки элементов системы ПРО используют ракеты-мишени, имитирующие широкий спектр баллистических ракет средней и меньшей дальности, например Hera, MRT, Aries, LV-2, Storm, Storm-2, MRBM и др.», — сказал Рыжков.

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По словам начальника центра, производство таких ракет и их запуски запрещены договором о РСМД. Такие средства по своим характеристикам относятся к классу ракет меньшей и средней дальности, отметил Рыжков.

«Такие ракеты, по сути, являются универсальными ускорительными средствами, которые в зависимости от комплектации установленных на них головных частей могут быть использованы как боевые баллистические ракеты», — добавил он.

Рыжков подчеркнул, что разработка и испытания таких ракет создают прецедент обхода договора о РСМД.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поручил Белому дому подготовить новый пакет санкций против России из-за якобы нарушения договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).