Появилось видео испытаний малого ракетного корабля «Ураган»

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Минобороны разместило в Youtube видео испытаний малого ракетного корабля «Ураган», которые проходили на Ладожском озере.

Как видно на видеозаписи, корабль вышел с набережной судостроительного завода «Пелла», а затем начал ходовые испытания. «Ураган» прошел по акватории Ладожского озера. Кроме того, можно увидеть работу экипажа корабля.

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Отмечается, что за время нахождения в акватории Ладожского озера планируется провести комплексную проверку целого ряда систем жизнеобеспечения корабля. После окончания всех этапов испытания ожидается, что корабль войдет в состав Балтийского флота.

Ранее Минобороны сообщило о начале испытаний корабля.