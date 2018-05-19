Появилось видео испытаний малого ракетного корабля «Ураган»
Минобороны разместило в Youtube видео испытаний малого ракетного корабля «Ураган», которые проходили на Ладожском озере.
Как видно на видеозаписи, корабль вышел с набережной судостроительного завода «Пелла», а затем начал ходовые испытания. «Ураган» прошел по акватории Ладожского озера. Кроме того, можно увидеть работу экипажа корабля.
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Отмечается, что за время нахождения в акватории Ладожского озера планируется провести комплексную проверку целого ряда систем жизнеобеспечения корабля. После окончания всех этапов испытания ожидается, что корабль войдет в состав Балтийского флота.