На Ладоге начались испытания малого ракетного корабля «Ураган»

На Ладожском озере начались испытания головного малого ракетного корабля проекта 22800 «Ураган», сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, передает РИА «Новости».

«Малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Ураган», относящийся к кораблям нового поколения, вышел с достроечной набережной судостроительного завода «Пелла» (Санкт-Петербург) и приступил к первому этапу заводских ходовых испытаний в акватории Ладожского озера», — сообщили в министерстве.

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Отмечается, что за время нахождения в акватории Ладожского озера планируется провести комплексную проверку целого ряда систем жизнеобеспечения корабля. После окончания всех этапов испытания ожидается, что корабль войдет в состав Балтийского флота.

Ранее сообщались, что ВМФ в мае получит новейший ракетный корабль‍ «Вышний Волочек».