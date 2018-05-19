CNN: бомбардировщики США изменили маршрут из-за КНДР

США, Южная Корея и Япония договорились об изменении маршрута двух бомбардировщиков B-52. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

По данным телеканала, американские самолеты подлетели к юго-востоку Корейского полуострова. Однако, изменили маршрут и не вошли в воздушное пространство Южной Кореи.

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Как отмечается, полет B-52 также начался на сутки раньше запланированного срока.

По мнению экспертов, бомбардировщики США отклонились от первоначального курса из-за острой реакции властей Северной Кореи на военные учения Вашингтона и Сеула.

Ранее сообщалось, что КНДР отменила встречу с властями Южной Кореей.

Как отмечалось, причиной стало недовольство северокорейской стороны военными учениями, которые проводят США и Республика Корея.