В США военный вертолет по ошибке сбросил на школу боеприпасы

В американском штате Техас военный вертолет по ошибке сбросил на крышу здания школы контейнер, в котором находились боеприпасы. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Эль-Пасо. Вылетевший с военной базы Форт Блисс вертолет случайно сбросил боеприпасы, пролетая над зданием школы. При этом контейнер пробил крышу и провалился внутрь. Полицейские уже собрали боеприпасы и вернули их на военную базу.

«Я очень сожалею о любом ущербе, нанесенном начальной школе, и рад, что никто не пострадал», — заявил командир военной базы, полковник Джей Хопкинс.

По имеющимся данным, в настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Кроме того, планируют изменить маршрут полетов, чтобы подобные ситуации не повторились в будущем.

Ранее в американских ВВС принесли извинения в связи с шуткой, которая имела отношение к получившей популярность в интернете звуковой иллюзии.