ВВС США извинились за шутку про Лорел и Йенни

В американских ВВС принесли извинения в связи с шуткой, которая имела отношение к получившей популярность в интернете звуковой иллюзии. Об этом сообщается в официальном твиттере ведомства.

По данным The Guardian, ВВС США пошутили по поводу наступления членов «Талибана» на афганский город Фарах, где американские военные применили против них штурмовики А-10. В размещенном посте говорилось, что «талибы скорее услышат «Лорел» или «Йенни», чем BRRRT (имеется в виду пулеметная очередь. — Газета.Ru) от А-10»

«Мы приносим извинения за предыдущий твит, касающийся А-10. Эта была плохая шутка, и мы проводим внутреннее расследование. Твит удален», — говорится в посте.

«Газета.Ru» подробно рассказывала о звуковой иллюзии, которая разделила интернет на два лагеря. В звуковом фрагменте голос произносит некое слово. Часть людей считает, что он произносит Laurel («Лорел»), другая утверждает, что на записи звучит слово Yanny («Йенни»).

Ранее президент США Дональд Трамп Белого дома заявил, что не слышит ни Лорел, ни Йенни в звуковой иллюзии.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.