Украина получила от США 500 гранатометов

Глава МВД Украины Арсен Аваков в фейсбуке заявил, что Национальная гвардия получила 500 гранатометов от США.

«Нацгвардия поставила на вооружение первые 500 40-мм ручных противотанковых гранатометов RSRL-1 производства США», — написал Аваков.

Он также отметил, что данная модель гранатомета является эффективным оружием для поражения огневых средств и бронированных целей противника.

Ранее сообщалось, что для Украины на линии соприкосновения в Донбассе действуют «определенные ограничения» со стороны США на использование американских ракетных комплексов Javelin.

Как отмечалось, в частности, Украине запрещено использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения.