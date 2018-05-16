СМИ узнали о получении Германией формулы «Новичка»

Разведслужбы Германии получили образец нервно-паралитического вещества того типа, которым был отравлен в Великобритании бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, еще в 1990-х годах. Об этом сообщает газета Zeit.

По данным издания, более 20 лет назад Федеральной разведывательной службе ФРГ (BND) удалось заполучить образец отравляющего вещества.

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Как отмечается, образец был передан разведке «завербованным перебежчиком».

В последствии вещество было отправлено в лабораторию на территории Швеции для проведения анализа. В итоге разведке Германии удалось получить формулу «Новичка».

При этом, по словам источников газеты, после этого некоторые страны НАТО приступили к производству вещества.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что в стране производился и испытывался газ «Новичок».