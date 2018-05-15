Число жертв столкновений в секторе Газа возросло до 59

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В министерстве здравоохранения Палестины заявили, что число погибших во время столкновений палестинцев с армией Израиля в районе сектора Газа увеличилось до 59 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве также добавили, что среди погибших 8-месячная девочка, которая умерла, надышавшись газом.

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Ранее сообщалось, что во время столкновений палестинцев с армией Израиля в районе сектора Газа погибли 52 человека и около 2,4 тыс. человек пострадали, половина из них получила пулевые ранения.

Столкновения между палестинцами и военными Израиля в секторе Газа проходят на фоне открытия посольства США в Иерусалиме. Перемещение американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим вызвало в Палестине волну негодования.