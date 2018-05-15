Израиль откроет единственный КПП на границе сектора Газа

Армия Израиля в твиттере заявила, что единственный переход на границе страны с сектором Газа, предназначенный для транспортировки коммерческих и гуманитарных грузов, возобновляет свою работу.

«Министр обороны Авигдор Либерман утвердил рекомендации по открытию грузового переход «Керем-Шалом» во вторник, 15 мая», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что во время столкновений палестинцев с армией Израиля в районе сектора Газа погибли 52 человека, более 2 тыс. получили ранения.

Столкновения между палестинцами и военными Израиля в секторе Газа проходят на фоне открытия посольства США в Иерусалиме. Перемещение американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим вызвало в Палестине волну негодования.