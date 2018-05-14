В ООН отказались расследовать гибель людей в секторе Газа

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что в организации в данный момент не планируют расследовать гибель людей в столкновениях израильской армии и палестинцев в секторе Газа, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что во время столкновений палестинцев с армией Израиля в районе сектора Газа погибли 52 человека, более 2 тыс. получили ранения.

Реклама

«На данный момент мы хотим посмотреть, как это [гибель людей] будет расследоваться. Очевидно, все случаи гибели должны быть расследованы. Мы должны увидеть качество и достоверность этого расследования», — сказал Хак.

Он подчеркнул, что случаи гибели людей должны быть расследованы властями, однако не уточнил, какой страны.

Также ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что разгон палестинской демонстрации в секторе Газа является мерой по защите границы государства.