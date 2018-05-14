Украинские боевые дельфины отказались подчиняться россиянам и погибли

«Постоянный представитель» президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что украинские боевые дельфины из Севастополя отказались подчиняться «российским оккупантам» и погибли. Об этом он сказал изданию «Обозреватель».

По словам Бабина, дельфины, обученные сотрудниками ВМС Украины, общались с тренерами посредством специальных свистков.

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«Россияне получили эти свистки и все остальное специальное имущество соответствующей воинской части, но дрессированные животные отказались не только взаимодействовать с новыми российскими тренерами, но отказались от пищи и спустя какое-то время погибли», — рассказал чиновник.

Бабин также подчеркнул, что многие украинские военные «отнеслись к вопросу присяги и верности знамени значительно хуже, чем эти дельфины».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.