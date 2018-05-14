Число жертв столкновений в секторе Газа выросло до 52

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Официальный представитель министра здравоохранения Палестины Ашраф аль-Кидра заявил, что во время столкновений палестинцев с армией Израиля в районе сектора Газа погибли 52 человека, более 2 тыс. получили ранения, передает Reuters.

По словам представителя, ранены около 2,4 тыс. палестинцев, половина из них получила пулевые ранения. Также он отметил, что в столкновениях погибли шестеро человек, которые не достигли восемнадцатилетнего возраста.

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Ранее сообщалось о гибели 41 человека в столкновениях.

Столкновения между палестинцами и военными Израиля в секторе Газа проходят на фоне открытия посольства США в Иерусалиме. Перемещение американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим вызвало в Палестине волну негодования.