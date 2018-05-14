Число жертв столкновений в секторе Газа превысило 40

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В столкновениях палестинцев с израильскими войсками в секторе Газа погиб 41 человек, передает РИА «Новости» слова официального представителя местных медицинских служб Ашраф аль-Кидра.

«Количество погибших палестинцев увеличилось до 41», — сказал представитель.

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По данным израильских военных, в протестах принимают участие более 35 тыс. человек на 12 участках границы.

Ранее сообщалось, что из-за столкновений в секторе Газа погибли 37 палестинцев. Столкновения между палестинцами и военными Израиля в секторе Газа проходят на фоне открытия посольства США в Иерусалиме. Перемещение американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим вызвало в Палестине волну негодования.