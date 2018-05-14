В Минобороны рассказали о действиях сопровождавших Ту-95 самолетов США

В Минобороны России заявили, что пилоты истребителей F-22A ВВС США вели себя корректно во время сопровождения российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами. Об этом пишет газета «Красная звезда».

«Держались летчики F-22A корректно, никаких агрессивных намерений не демонстрировали, лишь обозначали свое присутствие на почтительном, примерно 100 метров, расстоянии», — говорится в сообщении.

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Ранее СМИ сообщили, что американские истребители F-22 перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 в международном воздушном пространстве у берегов Аляски.

Как отмечалось, истребители «перехватили и проследили» за бомбардировщиками, пока те не покинули опознавательную зону ПВО.