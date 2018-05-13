В Эстонии закончились самые масштабные в истории страны военные учения

На территории Эстонии закончились международные военные учения Siil-2018, которые стали самыми масштабными с момента провозглашения независимости страны. Об этом сообщает издание Postimees со ссылкой на центр медиаопераций маневров.

По словам командующего Силами обороны генерала Рихо Терраса, прошедшие учения продемонстрировали, что военные могут справиться не только с боями, но и «с чем-то гораздо большим».

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«Совместные действия различных государственных структур, которые мы отработали на этих учениях, — это сила, которая не позволит нам сломаться», — сказал Террас.

Как отмечается, в проходившем со 2 мая мероприятии принимали участие 18 тыс. человек из 19 стран. Они разыгрывали разнообразные сценарии при участии департамента полиции и погранохраны, спасательного департамента, Кайтселийта, Сил обороны, местного самоуправления и других организаций и подразделений ВС партнеров и союзников.

Ранее первая постоянная противоминная группа тральщиков НАТО прибыла в таллинскую Минную гавань.