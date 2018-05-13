Опубликовано фото уничтоженного Израилем «Панциря»

Журналист Александр Коц в твиттере опубликовал фото зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1», уничтоженного армией Израиля в Сирии.

«Все ракеты отстреляны (это видно по обгоревшим трубам), радар - не в боевом положении, место попадания ракеты, гидравлическая стойка поднята.

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То есть ему просто нечем было отбиваться, ждал перезарядки», — написал Коц.

10 мая армия обороны Израиля опубликовала видео, на котором израильская ракета Spike NLOS попадает в зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1».

Как отмечалось, видео снято с камеры на ракете. При сближении ракеты с комплексом изображение пропадает.