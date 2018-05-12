СМИ: конгресс США может разрешить Трампу аннулировать договор о РСМД

Комитет по вооруженным силам палаты представителей конгресса США одобрил меры, позволяющие президенту Дональду Трампу аннулировать договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), сообщает SFGate.

Комитет принял поправки в бюджет США по обороне, предполагающие возможность расторжения Белым домом договора, если у США не будет подтверждений того, что Россия полностью соблюдает соглашение.

Реклама

«Мы находимся в такой ситуации, когда у нас не может быть договора с самими собой», — заявил в ходе обсуждения сенатор-республиканец от штата Огайо Майкл Тернер.

Ранее сообщалось, что новое российское оружие не подпадает под действие договора о РСМД.