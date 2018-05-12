«Ярослав Мудрый» следит за «Гарри Трумэном» в Средиземном море

По данным британского телеканала ITV ракетный фрегат России »Ярослав Мудрый» следит за атомным авианосцем США «Гарри Трумэн» в восточной части Средиземного моря.

Телеканал продемонстрировал фотографии с борта авианосца, на которых хорошо виден «Ярослав Мудрый». Сообщается, что корабли авианосной группы поддерживают связь с фрегатом в радиоэфире.

Реклама

Ранее сообщалось, что американское руководство может оставить в Средиземном море свой авианосец «Гарри Трумэн» для «сдерживания» России.

Группировка США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» начала наносить удары по позициям «Исламского государства» в Сирии в начале мая.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.