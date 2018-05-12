Генерал США: в России уважают только силу

Командующий сухопутными войсками США генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что в России «уважают только силу». Об этом он рассказал в интервью польскому телеканалу TVN.

«Мы все должны быть осторожны, когда мы подписываем какие-либо соглашения с Москвой. Это великая страна с великой историей и великими людьми, но они уважают только силу. Если наш союз не проявит единства и решимости, тогда мы будем только поощрять агрессию», — сказал Ходжес.

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Он отметил, что Россия хочет «подорвать принципы» ЕС и НАТО и показать, что НАТО не может защитить своих союзников в Европе.

«Это означает, что мы имеем дело с гибридной войной, дезинформацией, ядерной угрозой и кибератаками», — добавил генерал.

Ранее сообщалось, что в НАТО увидели масштабное «возрождение» российской армии.