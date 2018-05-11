Конгресс США призвал возобновить финансирование «Белых касок»

Глава комитета по международным делам палаты представителей США Эд Ройс призвал администрацию президента Дональда Трампа возобновить программу финансовой помощи организации «Белые каски», сообщается на сайте ведомства.

«Мы должны вместе работать с нашими партнерами и использовать все дипломатические инструменты, включая финансовое давление и помощь США, чтобы помочь изменить условия на земле [Сирии]», — говорится в заявлении Ройса.

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Он отметил, что властям Соединенных Штатов следует возобновить работу фонда по стабилизации ситуации в Сирии. Это предложение, в том числе, предполагает возобновление работы «Белых касок».

«Противодействие губительному влиянию Ирана должно быть главной задачей по стратегии США в Сирии. Поддержка из Тегерана, а также из Москвы, стала причиной ужасающих действий [президента САР] Башара Асада против сирийского народа», — подчеркивается в заявлении Ройса.

В начале мая сообщалось, что Вашингтон перестал финансировать организацию «Белые каски».