Иран обвинил Израиль в агрессии и нарушении суверенитета

Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми осудил ракетные удары Израиля по иранским объектам в Сирии, назвав их актом агрессии и нарушением суверенитета. Заявление опубликовано на сайте МИД Ирана.

«Повторяющиеся удары сионистского режима по Сирии и грубое нарушение им суверенитета страны, особенно в последние дни, было абсолютно агрессивным», — заявил Гасеми.

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Спикер также подчеркнул, что Израиль действует в нарушение «всех международных норм, положений и стандартов».

Ранее сообщалось, что Евросоюз призвал Иран и Израиль избегать эскалации, которая может подорвать стабильность в регионе.