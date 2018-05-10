Почти 65 тысяч беженцев вернулись в Восточную Гуту

Руководитель центра по примирению враждующих сторон, генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что почти 65 тысяч человек вернулись в свои дома в Восточной Гуте. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Благодаря всесторонней поддержке в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 64 720 жителей Восточной Гуты», — сказал Евтушенко.

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По его словам, обстановка в Гуте нормализуется, идет процесс восстановления мирной жизни.

Он также отметил, что в сирийской Думе за прошедшие сутки разминировано 15 домов и придомовых территорий, а также обнаружено и обезврежено 15 взрывоопасных предметов.

Ранее сообщалось, что более 64 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись домой.