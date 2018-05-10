Представитель Трампа раскрыл подробности задержания лидеров ИГ

Спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с ИГ Бретт Макгерк в твиттере прокомментировал задержание пятерых лидеров группировки «Исламское государство».

«Иракские силы задержали пятерых высокопоставленных лидеров ИГ в координации с СДС в приграничном регионе Ирака и Сирии. Прекрасное сотрудничество закрывает все пути к побегу для террористов ИГ», — написал Макгерк.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил о поимке пятерых «самых разыскиваемых лидеров «Исламского государства».

При этом он не стал раскрывать никаких подробностей.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.