Иран заявил о непричастности к ракетному удару по Израилю

Председатель комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Бейги заявил, что руководство страны непричастно к ракетному удару по Израилю и назвал его ответной реакцией Сирии на израильскую агрессию, передает РИА «Новости».

«Иран непричастен к вчерашнему ракетному удару по Израилю. Когда мы нанесли удар по «Исламскому государству» в Дейр-эз-Зор, мы объявили об этом сразу», — сказал Бейги.

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Он также подчеркнул, что в Сирии нет иранских военных и баз.

«Израиль врет. Вчера удар нанесла Сирия и это ответ на многочисленные нападения на эту страну. Израиль должен понять, что ситуация изменилась и агрессия не пройдет без ответа», — отметил он.

Ранее сообщалось, что ПВО Сирии смогли уничтожить более половины израильских ракет во время военной операции.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.