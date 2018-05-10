ВВС Израиля нанесли удар по десяткам военных объектов в Сирии

Израильские ВВС атаковали десятки военных объектов в Сирии, которые принадлежат иранским формированиям «Аль-Кудс», передает РИА «Новости» сообщение армии Израиля.

«Армия обороны Израиля атаковала десятки военных целей, принадлежащих иранским формированиям «Аль-Кудс» на территории Сирии», — говорится в сообщении военных.

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Отмечается, что израильские ВВС атаковали батареи ПВО, которые открыли огонь по самолетам. Военные отметили, что ни один из самолетов не получил повреждений. Также они заявили, что ни одна иранская ракета не упала на территории Израиля. Подчеркивается, что израильская армия провела самую масштабную военную операцию за последние годы.

Ранее сообщалось, что Иран нанес ракетный удар по позициям израильских войск на Голанских высотах. Позже источник сообщил, что Израиль уничтожил радиолокационную установку и склад боеприпасов.