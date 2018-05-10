Трамп дал Ирану совет по ядерной программе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран ждут серьезные последствия, если власти страны развернут программу по созданию ядерного оружия. Об этом сообщает телеканал ABC.

«Я бы посоветовал Ирану не разворачивать ядерную программу. Я бы настоятельно посоветовал. Если они поступят иначе, то их ждут очень серьезные последствия», — сказал Трамп.

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Он добавил, что «что-нибудь произойдет», если Иран откажется от переговоров по новой ядерной сделке.

«Или мы заключим по-настоящему хорошую сделку для всего мира, или вообще не будем заключать никакой сделки», — заключил Трамп.

Ранее сообщалось, что Иран подготовил план ответа на выход США из ядерной сделки.