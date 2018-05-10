Источник: Израиль уничтожил радиолокационную установку в Сирии

Израильские военные наносят удары по системе противовоздушной обороны (ПВО) Сирии, сообщает государственное новостное агентство SANA со ссылкой на военный источник.

«ПВО противостоит десяткам израильских ракет, некоторые из них достигли своей цели и уничтожили одну радиолокационную установку» — говорится в сообщении.

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Также Reuters, со ссылкой на SANA, добавляет, что израильские военные попали в склад боеприпасов.

Ранее сообщалось, что Иран нанес ракетный удар по позициям израильских войск на Голанских высотах. Израильские военные сообщили, что некоторые ракеты попали в цель, другие были перехвачены. Они добавили, что был нанесен ответный удар — позднее сирийское агентство SANA заявило, что ПВО страны отражают ракетную атаку Израиля.