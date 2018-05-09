Над Эр-Риядом сбили две баллистические ракеты

Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили две баллистические ракеты над Эр-Риядом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на саудовские государственные СМИ.

Как сообщается, ракеты были запущены с территории Йемена. В городе были слышны четыре мощных взрыва. К настоящему моменту о жертвах или пострадавших неизвестно.

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Йеменские хуситы заявили, что ракеты были запущены по «экономическим целям» саудовской столицы.

Агентство подчеркивает, что в последнее время йеменская группировка участила ракетные запуски по территории соседнего королевства.

В конце марта ПРО Саудовской Аравии также сбили ракету над Эр-Риядом.