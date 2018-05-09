Опубликовано видео последствий удара Израиля по Сирии

Сирийское государственное новостное агентство SANA опубликовало видео последствий атаки Израиля по в районе Кисва.

Из видеоролика следует, что удар ВВС Израиля вызвал пожар. Также на записи слышны сирены экстренных служб.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетный удар со стороны Израиля к югу от Дамаска. Позже появилось сообщение о гибели двух человек из-за ракетного удара израильских военных. Сообщалось, что жертвами атаки стали муж и жена, которые жили в городе Шейх-Мискин провинции Дераа.

В Израиле отказались комментировать удар по Сирии.