США, Финляндия и Швеция обсудили «пагубное влияние» России

Главы министерств обороны США, Финляндии и Швеции Джеймс Мэттис, Юсси Ниинисте и Петер Хультквист во время трехсторонней встречи в Пентагоне обсудили «пагубное влияние» России в трансатлантическом регионе, говорится в заявлении ведомства.

«Министры обороны встретились и обсудили различные вопросы, включая пагубное российское влияние на безопасность в трансатлантическом регионе, участие в трехсторонних учениях для дальнейшего улучшения отношений, сотрудничество НАТО и ЕС», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в Турции подтвердили намерение купить у России зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400, несмотря на возможные санкции.