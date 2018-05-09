Президент Ирана обвинил США в психологической войне

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что решение президента США Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки является частью психологической войны против иранских властей, а также выразил надежду, что американская сторона не сможет достичь в ней успехов, передает Reuters.

«То, что делает Трамп, было психологической войной и экономическим давлением. Мы не позволим преуспеть Трампу в психологической войне или в экономическом давлении на иранскую нацию», — сказал Роухани во время обращения к населению Ирана после выхода США из ядерной сделки.

Ранее Трамп заявил, что США разрывают ядерное соглашение с Ираном. Роухани после принятия данного решения подчеркнул, что Иран из ядерной сделки не выходит.