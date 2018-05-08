В Совфеде отреагировали на возможный выход США из сделки с Ираном

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Евгений Серебренников прокомментировал возможный выход Соединенных Штатов из ядерного соглашения с Ираном. Об этом сообщает РИА «Новости».

«США совершенно безосновательно ставят вопрос о выходе из сделки с Ираном. Чем это чревато? Очередной напряженностью в регионе, очередным витком ухудшения отношений между странами. Вновь отношения между целым рядом стран будут решаться в атмосфере напряженности. Ничего хорошего не ожидаем в этом случае», — сказал Серебренников.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп в ходе разговора с французским президентом Эммануэлем Макроном заявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе.