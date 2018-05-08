«Ъ»: разведка выявила крупные хищения в Балтийском флоте

Военная контрразведка выявила крупные хищения в частях береговой обороны Балтийского флота, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, Следственный Комитет возбудил 15 уголовных дел, в том числе в отношении командира ремонтно-восстановительного батальона подполковника Романа Коваленко. Его подозревают в том, что в 2017 году он похитил из части 12 тонн узлов и агрегатов военной техники. Также, по данным следствия, Коваленко незаконно реализовал 2,6 тыс. автомобильных покрышек.

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Источник издания отметил, что в деле могут появиться и другие эпизоды.

Ранее сообщалось, что главу «Воентелекома» Александра Давыдова арестовали по делу о хищении.