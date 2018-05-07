Глава разведки Ирака рассказал о местонахождении лидера ИГ

Руководитель отдела разведки и борьбы с терроризмом министерства внутренних дел Ирака Абу Али аль-Басри в интервью телеканалу Fox News заявил, что лидер террористической организации «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади скрывается в Сирии.

«Согласно последней имеющейся у нас информации, он находится в Аль-Хаджине в Сирии, в 18 милях от границы провинции Дейр-эз-Зор», — сказал аль-Басри.

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По его словам, получить эту информацию удалось недавно. Он отметил, что ее планируется использовать с целью проведения совместной операции российских, сирийских и иранских вооруженных сил.

В декабре 2017 года в Пентагоне опровергли информацию о захвате главаря ИГ аль-Багдади.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.