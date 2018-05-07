В США обескуражены российскими «Кинжалами»

Представители вооруженных сил США выразили обеспокоенность в связи с заступлением российских МиГ-31 с ракетами «Кинжал» на боевое дежурство, передает Military Watch.

В частности, высокопоставленные военнослужащие в Пентагоне обратили внимание на то, что армия США не способна противостоять оружию, которое развивает скорость более трех Махов, при том, что ракеты «Кинжал» способны разгоняться до двадцати Махов. Они также сказали, что американские вооруженные силы не способны отразить также и советские дозвуковые ракеты семейства SCUD.

Ранее сообщалось, что 10 самолетов МиГ с ракетами «Кинжал» уже стоят на опытно-боевом дежурстве‍.