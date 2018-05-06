Эрдоган пообещал новые военные операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором проанонсировал новые военные операции турецкой армии на территории Сирии, передает Reuters.

«Мы не остановимся в нашем противодействии террористическим организациям.Мы начнем новые операции, в дополнение к «Щиту Евфрата» и «Оливковой ветви». Наши военнослужащие готовы к этой миссии», — сказал Эрдоган.

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Он пообещал, что армия страны и дальше будет вести боевые операции против организации курдского ополчения, считающейся властями Турции террористической организации. Эрдоган сделал данное заявление во время зачитывания его предвыборного манифеста за месяц до того, как в Турции пройдут парламентские и президентские выборы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Россия, Иран и Турция должны помочь властям Сирии закончить зачистку страны от террористов.