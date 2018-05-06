ВВС Ирака нанесли удар по позициям ИГ в Сирии

Пресс-служба главы иракского правительства заявила, что военно-воздушные силы Ирака атаковали позиции командования боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии. Сообщение передает РИА «Новости».

«По приказу главы Совета министров Ирака, главнокомандующего вооруженными силами доктора Хайдера аль-Абади… герои ВВС Ирака наносят … удар по позиции командований террористов ИГ на юге Эд-Дашиша на территории Сирии», — сообщается в заявлении пресс-службы.

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19 апреля сообщалось, что ВВС Ирака нанесли удары по позициям террористической группировки «Исламское государство» в приграничных районах на сирийской территории.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.