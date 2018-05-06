Власти КНДР отвергли влияние США на решение о денуклеаризации

Представитель Министерства иностранных дел КНДР заявил, что дополнительное давление со стороны Соединенных Штатов не приведет к ускорению денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«В последнее время США вводят людей в заблуждение, заявляя, что решение КНДР о полной денуклеаризации Корейского полуострова, которое было принято на историческом межкорейском саммите, было результатом так называемых санкций и давления [со стороны США]», — говорится в сообщении государственного агентства.

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Также отмечается, что дополнительное давление со стороны Соединенных Штатов расценивается северокорейскими властями как «преднамеренная провокация» в момент, когда ситуация на Корейском полуострове движется к миру.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили денуклеаризацию КНДР.