СМИ: армия САР расчищает трассу Хомс-Хама

Армия Сирии расчищает государственную автотрассу Хомс-Хама в рамках договоренности о выводе боевиков из этих провинций. Об этом сообщает государственное сирийское информационное агентство SANA.

По данным агентства, инженеры армии Сирии ведут работы по открытию государственной трассы между провинциями Хомс и Хама одновременно с продолжением сдачи террористами тяжелого и среднего оружия до их вывода на север страны.

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Как отмечается, армия продолжает убирать заграждения с трассы.

Ранее сообщалось, что сирийские власти договорились с предводителями боевиков, что они без боя покинут поселения на севере провинции Хомс и юге Хамы.

При этом боевики смогут воспользоваться предложением сирийских властей, если сдадут им среднее и тяжелое вооружение.