Эксперт прокомментировал операцию авианосной группы США против ИГ в Сирии

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что начало операции авианосной группы ВМС США против группировки «Исламское государство» в Сирии вызывает ряд вопросов. Об этом сообщает RT.

«Во-первых, недавно президент США Дональд Трамп сказал, что «Исламское государство» в Сирии они уничтожили. Тогда с каким же ИГ американцы собираются там бороться, если уже заявляли о его уничтожении? Во-вторых, на каком основании они вообще собираются в Сирии проводить боевую операцию? У них нет ни резолюции ООН, ничего вообще нет», — сказал Леонков.

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Эксперт назвал операцию «очередным попранием международного права». Леонков предположил, что если в Сирии произойдет очередная провокаций, то авианосная группа ВМС США обязательно ей воспользуется.

«Те силы, которые собраны в восточной части Средиземного моря, всей мощью попытаются снова наказать Сирию. И никакой борьбы с ИГ, которое, как они говорили, уничтожили, не будет», — добавил он.

Ранее сообщалось, что авианосная группа США начала наносить удары по ИГ в Сирии.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.