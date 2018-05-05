Минобороны раскрыло детали парада Победы

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Минобороны России опубликовало на сайте инфографику о проведении парада Победы в Москве 9 мая.

В материалах раскрывается схема построения пеших парадных расчетов, порядок прохождения механизированной колонны и порядок пролета авиации.

Как отмечается, в параде Победы примут участие 159 единиц техники, 13046 человек и 77 самолетов и вертолетов.

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Инфографика также содержит справочную информацию о военной технике: технические характеристики, предназначение и порядок ее прохождения или пролета.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом «Кинжал».