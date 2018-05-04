В США воссоздали второй флот ВМС из-за «конкуренции великих держав»

Главком ВМС США Ричард Дэвидсон заявил о воссоздании второго флота в связи с «конкуренцией великих держав», сообщила пресс-служба военно-морских сил.

«Чтобы отреагировать на меняющиеся окружающие условия в сфере безопасности, мы воссоздадим второй флот для обучения, сертификации и командования ВМС США, чтобы на самом высоком уровне реагировать на возникающие непредвиденные обстоятельства», — заявил Ричардсон.

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Второй флот США был расформирован в 2011 году, ранее он отвечал за территорию Атлантического океана от Северного полюса до Карибского моря.

Ранее стало известно, что НАТО усилило группировку в черноморском регионе.