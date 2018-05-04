В Минобороны прокомментировали приостановку США финансирования «Белых касок»

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что США могли приостановить финансирование «Белых касок» из-за появления доказательств и свидетелей провокации в сирийской Думе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

«Непонятно почему представители США и некоторых европейских столиц, которые больше всех кричали о якобы «химатаке» в Думе 7 апреля, не пожелали лично пообщаться с живыми свидетелями провокации «Белых касок», которые приехали в Гаагу. Хотя сегодня...всем, похоже, и так все понятно. Не поэтому ли появилась информация о прекращении финансирования белокасочников со стороны США? Вероятно, результаты деятельности этих мошенников не соответствуют финансовым вложениям», — сказал Конашенков.

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Он также рассказал, что эксперты ОЗХО посетили госпиталь в Думе, где опросили местных жителей и участников видео о якобы проведенной в городе химатаке.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о приостановке финансирования «Белых касок».