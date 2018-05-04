В Совфеде заявили, что поставки С-400 в Крым сделают регион неуязвимым

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев рассказал, что пополнение крымских соединений ПВО С-400 и «Панцирями-С» связано с активизацией НАТО в регионе, передает РИА «Новости».

«Мы видим активизацию НАТО в Черноморском регионе, повысившееся внимание к Крымскому полуострову с их стороны. То натовские боевые корабли патрулируют акваторию Черного моря, то самолеты-разведчики «отираются» в том же воздушном пространстве. К тому же на соседней с Крымом Украине американцы развернули свою деятельность как никогда нагло и дерзко», — рассказал Бондарев.

Реклама

Он добавил, что российская сторона может рассматривать эти действия как недружественные и намерена защищать свои границы. По словам Бондарева, у этого комплекса нет аналогов в мире.

«Доукоплектование данными вооружениями Крыма, запланированное уже в нынешнем году, сделает этот регион абсолютно неуязвимым для любых вражеских поползновений», — заявил Бондарев.

Ранее командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников рассказал, что находящиеся в Крыму соединения ПВО получат ракетные комплексы С-400 и ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».