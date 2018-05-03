Генштаб ВС Украины рассказал о взрывах на складе боеприпасов в Балаклее

Взрывы низкой интенсивности периодически еще наблюдаются на территории бывшего склада боеприпасов в Балаклее Харьковской области, передает РИА «Новости» заявление Генштаба ВС Украины.

«По состоянию на 20.30 на территории 65 арсенала продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайного происшествия. Территория арсенала задымлена, периодически местами наблюдаются взрывы низкой интенсивности и незначительные очаги тления, которые оперативно ликвидируются пожарными расчетами», — говорится в сообщении Генштаба.

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По данным ведомства, пожарный самолет Ан-32 выполнил три, а вертолет Ми-8 — четыре сброса воды.

Ранее сообщалось, что на Украине полиция закрыла въезд в город Балаклея в Харьковской области из-за пожара на складе боеприпасов.

По данным генштаба ВС Украины, пожар начался из-за возгорания сухой травы.