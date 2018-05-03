National Interest рассказал о пугающем НАТО российском истребителе

Российский истребитель Су-27 «устрашает НАТО». Об этом пишет американский журнал National Interest.

Издание рассказало историю истребителя. Су-27 (по классификации НАТО — Flanker) был разработан с учетом возможностей американского истребителя F-15.

«Хотя Су-27 проектировался для завоевания превосходства в воздухе, он показал себя достаточно гибким для выполнения перехватов или нанесения наземных ударов», — отмечает автор публикации.

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Журнал обращает внимание на характеристики истребителя, который способен достигать скорости 2,35 Маха. Су-27 может нести до восьми противовоздушных ракет или комплект бомб и ракет.

Автор публикации также подчеркивает, что истребитель породил целое семейство модификаций, которые в основном отправляются на экспорт.

Ранее журнал рассказал об оружии США и России в Сирии.