В Госдуме прокомментировали поставки Javelin Украине

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что поставка противотанковых ракетных комплексов Javelin Украине является стимулятором агрессии для Киева, сообщает РИА «Новости».

«Поставка Javelin — это стимулятор украинской агрессивности. Современные американские вооружения, сами того не подозревая, могут вынудить Украину на абсолютно непредсказуемые агрессивные действия как против республик Донбасса, так и против полуострова», — сказал Бальбек.

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Он отметил, что комплексы представляют собой «красную кнопку, которую украинские политики так и стремятся нажать».

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил о начале практической подготовки расчетов Javelin.