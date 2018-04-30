В Госдуме отреагировали на слова Нетаньяху о ядерной программе Ирана

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин увидел в израильском заявлении о ядерной программе Ирана попытку ослабить сирийскую тематику, передает РИА «Новости».

«Я думаю, тем самым Израиль и (президент США Дональд) Трамп пытаются эту роль (Ирана) нивелировать, убрать Иран с площадки ближневосточного конфликта. И тем самым ослабить ту же сирийскую тематику, те же события в Сирии, где Иран оказывает поддержку и помощь», — сказал Швыткин.

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По его словам, такое заявление не является допустимым, так как вредит ядерному соглашению.

«Позиция нашего государства, значит она понятна, она известна. Это поддержка ядерной сделки, которая не подлежит никакому пересмотру», — добавил Швыткин.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран во лжи по поводу своей ядерной программы.