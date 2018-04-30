Нетаньяху обвинил Иран во лжи о ядерном оружии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран во лжи по поводу своей ядерной программы, передает Reuters.

«Иранские лидеры неоднократно отрицали наличие ядерного оружия. Сегодня я здесь, чтобы сказать вам одно: Иран солгал», — заявил Нетаньяху.

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По словам премьера, после заключения ядерной сделки в 2015 году иранская сторона активизировала усилия, чтобы скрыть свои секретные документы, а в 2017 году файлы с информацией о ядерном оружии были перевезены в секретное место в Тегеране. Нетаньяху подчеркнул, что Иран продолжает хранить и расширять знания в области ядерного оружия для будущего использования.

Ранее Нетаньяху заявил, что израильская разведка нашла материалы, доказывающие, что в Иране разрабатывалось ядерное оружие.